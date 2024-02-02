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Зеленский поговорил с Токаевым о саммите мира и поблагодарил казахский народ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 февраля 2024, 15:02
Зеленский поговорил с Токаевым о саммите мира и поблагодарил казахский народ
Зеленский, фото с сайта президента

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Источник: сайт президента Украины 

Прямая речь: "Владимир Зеленский поблагодарил казахский народ и бизнес за предоставленную Украине гуманитарную помощь.

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Во время разговора была отмечена важность соблюдения основополагающих принципов международного права относительно суверенитета и территориальной целостности государств.

Президент Украины проинформировал о результатах работы советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по реализации украинской Формулы мира и мерах для проведения Глобального саммита мира.

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Киеве проходит заседание Международной коалиции по возвращению принудительно перемещенных украинских детей".

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Детали: На сайте президента сообщается, что лидеры двух государств коснулись вопросов активизации двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога.

Темы: ЗеленскийКазахстанпрезидент
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