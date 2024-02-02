Били и выводили на расстрел: СБУ установила 4 оккупантов, причастных к пыткам на Киевщине

Правоохранители установили личности оккупантов, которые во время оккупации Киевщины забивали гражданских палками и выводили их на расстрел.

Источник: Служба безопасности

Дословно: "Служба безопасности установила личности еще четырех российских оккупантов, которые совершали военные преступления против гражданского населения в период оккупации Киевщины.

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Речь идет о:

майоре Александре Васильеве - помощнике командира 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России;

майоре Алексее Булгакове - командире мотострелковой роты этой же воинской части РФ;

младшего лейтенанта Георгия Раднатарова - командира разведывательной роты 37-й отдельной мотострелковой бригады страны-агрессора;

рядового Дугара Шожоева - военнослужащего 5-й отдельной танковой бригады России".

Детали: В феврале-марте 2022 года они участвовали в захвате населенных пунктов Броварского и Бучанского районов и проводили там массовые репрессии против местных.

Тогда оккупанты массово похищали людей и заключали их в созданных ими застенках.

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По данным следствия, во время одного из таких "рейдов" в селе Богдановка фигуранты Булгаков и Васильев приказали рядовому Шожоеву вывести местного жителя из собственного дома для допроса.

Затем оккупанты отвезли мужчину в застенок, который они обустроили в захваченной школе. Там оккупанты били потерпевшего, тушили окурки на его теле и угрожали убийством.

Таким образом оккупанты пытались "выбить" из него признание в причастности к движению сопротивления в регионе.

Не получив "нужных ответов", Булгаков и Васильев приказали Шожоеву продолжить пытки мужчины, "назначив" ему 10 ударов палкой.

Еще один фигурант - Раднатаров в марте 2022 года схватил жителя Бучи, связал ему руки и надел на голову мешок.

После этого оккупант поставил пострадавшего к стенке и приставил к его затылку ствол автомата и перезаряжал затвор, имитируя расстрел.

Затем захватчик снял с головы мужчины мешок и стал угрожать ему топором и ножом.

В случае отказа сотрудничать с оккупантами, Раднатаров пригрозил мужчине, что отрубит ему ногу или перережет горло.

Захватчику так и не удалось сломать украинца и заставить его помогать оккупантам. После пыток он бросил раненого посреди улицы.

Сейчас следователи СБУ заочно сообщили Васильеву, Булгакову и Шожоеву о подозрении по ч.1 ст.28, ч.2 ст.438 УК (отдача приказа о совершении жестокого обращения с гражданским населением и других нарушений законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц, жестокое обращение с гражданским населением).

Кроме того Раднатарову заочно сообщено о подозрении по ч.1 ст.438 УКУ (совершение жестокого обращения с гражданским населением).