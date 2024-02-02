Суд ООН частично принял сторону Украины в иске против РФ по геноциду, начнут рассмотрение по существу

Международный суд ООН отклонил часть возражений РФ по иску Украины о нарушении российским государством Конвенции о запрещении геноцида и продолжит рассмотрение дела с меньшим объемом украинских обвинений. Иск прошел стадию юрисдикции и переходит на стадию рассмотрения по существу.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: Президент Международного суда ООН Джоан Донохью объявила об отклонении 5 из 6 возражений, которые заявила Российская Федерация, и о частичном отклонении шестого возражения.

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Это дело было инициировано Киевом еще в феврале 2022 года. Украина тогда обвинила Россию в безосновательном использовании обвинений в якобы "геноциде народов Донбасса" для того, чтобы обосновать свое противоправное полномасштабное вторжение в Украину. Позиция Украины основывалась на многочисленных заявлениях Путина и других руководителей РФ, которые еще с 2014 года, а особенно в феврале 2022 года делали публичные заявления о якобы "геноциде" со стороны Украины.

РФ, в частности, пыталась доказать, что на самом деле между Украиной и Россией вообще нет спора; что Украина совершала геноцид и не может подавать в суд; что Украина меняет позицию, злоупотребляет правом и тому подобное. Эти заявления России признаны необоснованными. "Четко ясно: Россия знала, что Украина отрицала обвинения в свой адрес (о совершении так называемого "геноцида" на Донбассе)", – заявила, в частности, президент Международного суда ООН.

Суд, впрочем, по требованию РФ отказался рассматривать украинские исковые требования о незаконности признания так называемых "ЛНР" и "ДНР" и начала войны на основе ложных обвинений в геноциде, потому что те, по мнению Суда, не касаются Конвенции о геноциде.

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На рассмотрение по существу переходит только утверждение Украины о том, что Россия безосновательно обвинила Украину в несуществующем геноциде, что непосредственно может нарушать Конвенцию о геноциде. Это, вероятно, заставит украинскую юридическую команду также скорректировать исковую позицию, потому что основные требования основывались на пунктах, которые суд не будет рассматривать.

Это решение не является решением по существу, однако открывает дорогу для дальнейшего рассмотрения.

Международный суд вынес это решение через два дня после решения по существу по другому делу, где большинство требований Украины были отклонены, хотя Россию и признали нарушителем международного права.

Речь идет об обвинении в дискриминации в Крыму, где Суд нашел нарушение только по образованию на украинском языке и по обвинениям Украины в адрес РФ по финансированию терроризма.

Это решение вызвало полярные оценки, "ЕвроПравда" подробно объясняла проблемы и особенности этого решения Суда ООН, впрочем, в МИД называют его победой.