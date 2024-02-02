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В Евросоюзе впервые в мире согласовали обязательное регулирование искусственного интеллекта

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 17:54
В Евросоюзе впервые в мире согласовали обязательное регулирование искусственного интеллекта
Фото: Getty Images

Заместители постоянных представителей государств-членов Европейского Союза в Брюсселе 2 февраля достигли соглашения по Акту об искусственном интеллекте, который станет первым механизмом обязательного регулирования этой сферы в мире.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Будущий Акт об искусственном интеллекте, согласно согласованному проекту, запретит или ограничит применение этой технологии в некоторых сферах, а также обяжет разработчиков придерживаться стандартов прозрачности и стресс-тестирования.

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Евросоюз является первым, кто согласовал введение обязательных правил для технологий искусственного интеллекта. Решение заместителей послов государств-членов ЕС предшествует предварительному согласию трех ключевых евроинститутов, о котором объявили в декабре.

Как отмечает Politico, дальнейшее согласование Акта об искусственном интеллекте встало перед сопротивлением крупнейших экономик ЕС – Германии и Франции, которые опасались из-за падения конкурентоспособности своих компаний, и Австрии, которая выражала возражения относительно положений о защите данных.

В конце концов, по данным Politico, сопротивление трех стран удалось преодолеть заверениями, что Еврокомиссия сделает официальные заявления по вопросам, которые тех беспокоят – поскольку именно она будет отвечать за воплощение Акта об искусственном интеллекте.

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Акт все еще требует официального одобрения Европейского парламента, где до сих пор продолжаются дискуссии о его наиболее неоднозначных положениях – в частности о технологии распознавания лиц. Кроме того, после согласования на уровне комитетов голосование в Европарламенте может состояться в апреле.

В прошлом месяце Еврокомиссия объявила о пакете мер по развитию искусственного интеллекта и создала профильное Управление ЕС, которое будет отвечать за имплементацию Акта.

Темы: технологииЕвропа
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