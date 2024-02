Литва передала Украине очередную партию военной помощи

Литва передала Украине еще одну партию военной помощи с системами детонации и выстрелами к гранатометам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Литвы

Детали: В пакет вошло более тысячи выстрелов к шведскому ручному противотанковому гранатомету "Карл Густав", а также системы дистанционной детонации RISE-1.

🇱🇹🇺🇦Lithuania remains steadfast in its military support to Ukraine. Today @LTU_Army delivered detonation systems & thousands of rounds of ammunition for anti-tank grenade launchers. Our commitment to support Ukraine is not just solidarity, it's an investment in Europe's security. pic.twitter.com/8KEMPAgtIN