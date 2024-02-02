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Литва передала Украине очередную партию военной помощи

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 18:16
Литва передала Украине очередную партию военной помощи
Фото - Минобороны Литвы

Литва передала Украине еще одну партию военной помощи с системами детонации и выстрелами к гранатометам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Литвы

Детали: В пакет вошло более тысячи выстрелов к шведскому ручному противотанковому гранатомету "Карл Густав", а также системы дистанционной детонации RISE-1.

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"Мы активно и последовательно поддерживаем Украину, потому что наша поддержка для Украины – это инвестиция в собственную безопасность. Значительную часть нашей последней поддержки мы направляем на "коалицию по разминированию", организованную Литвой", – отметил министр обороны Арвидас Анушаускас.

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Напомним, в конце 2023 года Литва передала Украине новые партии военной помощи – полевое оборудование и сухпаи, а также несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности.

Недавно Еврокомиссия выделила 15 миллионов евро на строительство новых бомбоубежищ для школ в прифронтовых областях Украины, а Литва предоставила дополнительные полмиллиона евро и взяла на себя ответственность за реализацию проекта.

Читайте также интервью с послом Литвы: "Кровь, труд, слезы и пот". Как Украина будет идти к победе и в ЕС с НАТО в 2024 году.

Темы: Литвапомощь Украинеоружие
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