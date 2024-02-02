Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин пригрозил "обновленными" ядерными силами

Алена МазуренкоПятница, 2 февраля 2024, 18:26
Путин пригрозил обновленными ядерными силами
фото: getty images

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у оккупантов практически полностью обновили стратегические ядерные силы.

Источник: прокремлевское издание "ТАСС"

Прямая речь: "У нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы, а их морскую составляющую - почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном".

Реклама:

Детали: По словам Путина, аналогичных результатов будут добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения.

Диктатор также заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и конструкторские бюро будут обеспечены заказами на годы вперед.

Темы: Путинядерное оружиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Путин
ISW: Путин приступает к реализации долгосрочных планов на оккупированных территориях
Глава Генштаба Румынии заявил, что Путин не остановится и призвал подготовиться к войне с РФ
ISW проанализировал заявления Путина о "демилитаризованной зоне"
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: