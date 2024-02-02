Путин пригрозил "обновленными" ядерными силами

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у оккупантов практически полностью обновили стратегические ядерные силы.

Источник: прокремлевское издание "ТАСС"

Прямая речь: "У нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы, а их морскую составляющую - почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном".

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Детали: По словам Путина, аналогичных результатов будут добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения.

Диктатор также заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и конструкторские бюро будут обеспечены заказами на годы вперед.