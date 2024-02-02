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Два человека пострадали из-за обстрелов Никополя

Татьяна ОлейникПятница, 2 февраля 2024, 18:45
Два человека пострадали из-за обстрелов Никополя
Фото - Сергей Лысак в Telegram

Российские войска 2 февраля обстреляли Никополь из артиллерии, известно о двух пострадавших.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Сегодня в Никополе из-за вражеского террора – снова пострадали. Это 34-летний мужчина и 63-летняя женщина. Будут лечиться амбулаторно.

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Всего в результате двух артобстрелов в городе повреждены санаторий, 5 частных домов, 4 хозяйственных постройки, линия электропередач".

Детали: Также россияне ударили по Мировскому обществу Никопольского района, там истерзано аграрное предприятие.

Фото - Сергій Лисак
Фото - Сергей Лысак

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Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрелвойна
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