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Генштаб Эстонии: РФ сохраняет инициативу на поле боя в Украине, но без значительных успехов

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 18:56
Генштаб Эстонии: РФ сохраняет инициативу на поле боя в Украине, но без значительных успехов
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо на брифинге 2 февраля, комментируя ситуацию на поле боя в Украине, отметил, что российские силы сохраняют инициативу в наземных операциях, но без значительных успехов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: По словам Ребо, ситуация на фронте в Украине за последнюю неделю в целом не изменилась, и главные боевые столкновения происходят на востоке.

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На Луганском направлении Россия продолжает наносить атаки с применением бронетехники, а на Купянском также активно использует авиационную и артиллерийскую поддержку. В то же время, несмотря на инициативу россиян, их прогресс был очень незначительным.

"Существует вероятность, что в ближайшие недели будут осуществлены атаки на приграничные районы Белгородской и Харьковской областей с так называемой "материнской" Российской Федерации, чтобы еще больше привязать украинцев к контролю границы", – сказал глава эстонского Генштаба.

На Донецком направлении основной удар России, добавил Ребо, направлен на захват Авдеевки, активные боевые действия происходят также в направлении Бахмута и Донецка.

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"В Авдеевке уже некоторое время поступают сигналы, что в населенном пункте маневрируют разведывательные подразделения. Но они не смогли закрыть украинские карманные роты и взять украинцев в осаду. По сути, там идут ожесточенные бои, но тактическая ситуация не изменилась", – отметил он.

На Запорожском и Херсонском направлениях вооруженные формирования РФ продолжают наступать на освобожденные Украиной территории, при этом украинцы продолжают удерживать плацдарм через Днепр, вокруг которого идут бои, указал эстонский полковник.

На прошлой неделе в эстонской разведке предсказывали, что российские силы, похоже, постепенно уменьшают интенсивность наступательных действий на поле боя в Украине, но готовятся к очередному штурму в районе стратегически важной Авдеевки.

Темы: Эстониявойнабоевые действия
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