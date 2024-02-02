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США наложили санкции на компании, поставляющие Ирану детали для ракет и дронов

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 19:30
США наложили санкции на компании, поставляющие Ирану детали для ракет и дронов
Фото - Getty Images

Министерство финансов США 2 февраля объявило о санкциях против ключевой сети поставщиков материалов и технологий для программ Ирана по разработке баллистических ракет и беспилотников, в частности серии Shahed.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Санкции США направлены против четырех юридических лиц из Ирана и Гонконга, которые занимались тайными поставками для подсанкционных иранских субъектов.

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К примеру, одна из компаний, гонконгская FY International Trading, выполняла заказ на поставку двигателей для дронов и карбюраторов западного производства. А Duling Technology оттуда же способствовала закупке матричных коммутаторов и турбинных двигателей для БПЛА.

Также в санкционном перечне упомянута гонконгская China Oil and Petroleum Company, которая продала иранских товаров на сотни миллионов долларов в интересах Корпуса стражей исламской революции, в частности в Китай.

"Дальнейшее распространение Ираном своих передовых обычных вооружений, в том числе дронов и ракет, которые нацелены на американских солдат, остается критической угрозой для стабильности в регионе", – прокомментировал заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

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США уже неоднократно накладывали санкции против лиц, которые способствуют военным программам Ирана.

Только накануне Соединенные Штаты объявили о санкциях против финансовой сети, работавшей на Иран и ливанскую проиранскую боевую группировку "Хезболла".

Темы: СШАИрансанкции
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