Правительство Польши хочет до июня продлить срок пребывания украинских беженцев

Правительство Польши накануне, 1 февраля, подало законопроект о продлении срока легального пребывания украинцев, которые бежали в страну от войны, до 30 июня 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Детали: Законопроект польского правительства предусматривает изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны. Изменения обусловлены решением Совета ЕС, который продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года.

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Проект предусматривает продление легального статуса пребывания беженцев из Украины "до 30 июня этого года", а также срока действия документов, связанных со статусом украинского беженца в Польше.

Отдельно предлагается продлить срок действия специальных прав для украинских врачей, стоматологов, медсестер и акушерок в Польше, связанных с их трудоустройством.

Законопроект, как ожидается, будет принят в первом квартале этого года, пишет РАР. Он вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

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Напомним, в прошлом месяце правительство Польши продлило действие временной защиты для беженцев до марта 2025 года, но это решение не касается украинцев.

Также этот документ продлил защиту до 2025 года лицам без гражданства или гражданам третьих стран, кроме Украины (и членам их семей), которые по состоянию на 24 февраля 2022 года имели международную защиту или эквивалентную национальную защиту в Украине.