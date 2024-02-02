Украина и Канада провели заседание коалиции по возвращению украинских детей

В Киеве 2 февраля состоялось заседание Международной коалиции за возвращение украинских детей, в которой сопредседателями являются Украина и Канада, во время которого был представлен Рамочный документ деятельности коалиции.

Источник: "Европейская правда", Офис президента

Детали: Международная коалиция будет способствовать возвращению украинских детей домой, для чего будет помогать их искать, разрабатывать механизмы физического вывоза детей и участвовать в "соответствующих дипломатических переговорах".

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"Важной также является поддержка детей после возвращения, содействие воссоединению детей с родными или размещению в семейных формах воспитания, предоставление необходимой реабилитационной помощи", – говорится в сообщении.

Рамочный документ Международной коалиции за возвращение украинских детей, который подготовили Украина и Канада, определяет ее мандат, цели, руководящие принципы и направления деятельности, а также объясняет, как страны могут присоединиться к коалиции и чем могут помочь.

Сейчас в Международной коалиции за возвращение украинских детей официально находятся 28 стран: во время заседания 2 февраля стало известно о присоединении Бельгии, Великобритании, Дании, Коста-Рики, Нидерландов и Германии.

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О создании коалиции объявили министры иностранных дел Украины и Канады ранее в пятницу.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января одобрила резолюцию, касающуюся положения украинских детей.