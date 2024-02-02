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МИД Латвии предлагает властям проверить ключевые компании на связи с Россией

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 22:54
МИД Латвии предлагает властям проверить ключевые компании на связи с Россией
Фото - Getty Images

Министерство иностранных дел Латвии обратилось с предложением проверить связи сотрудников руководящих структур ведущих латвийских компаний с Россией, Беларусью или другими странами, поддерживающими агрессию против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на латвийский МИД

Детали: Министерство предлагает проверить наличие, присутствуют ли в руководящих структурах ключевых латвийских компаний и организаций граждане России, Беларуси или других третьих стран, которые "прямо или косвенно поддерживают российскую агрессию против Украины или могут быть связаны с российскими государственными институтами, а также имеют ли они связи с ними".

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"В случае выявления таких лиц и их связи с агрессией путинского режима МИД предложит применить к ним ограничительные меры Европейского Союза", – добавили в Министерстве иностранных дел Латвии.

Глава министерства Кришьянис Кариньш назвал инициативу продолжением работы, цель которой – выявить и предотвратить пребывание в Латвии "граждан России или других третьих стран, связанных с режимом Путина и его агрессией против Украины".

"Эта работа продолжается, и с этой целью мы обратились в профильные министерства с просьбой оценить, занимают ли граждане третьих стран, которые поддерживают режим Путина и его агрессию против Украины, высокие должности в важных латвийских компаниях", – добавил он.

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Обращение латвийского МИД появилось вскоре после того, как стало известно, что ФСБ России могла завербовать евродепутата из Латвии Татьяну Жданок, которая представляет партию "Русский союз Латвии".

В Европарламенте заявили, что президент Роберта Метсола "очень серьезно относится" к обвинениям в отношении Жданок, там начали собственное расследование.

Темы: ЛатвияРосcия
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