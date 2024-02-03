Уничтожены еще почти 900 россиян и сотня единиц их техники
Суббота, 3 февраля 2024, 08:19
Украинские защитники за сутки уничтожили 860 российских оккупантов, 26 их артсистем и 10 танков.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 387940 (+880) человек,
- танков - 6341 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 11805 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 9300 (+26) ед,
- РСЗО - 979 (+1) ед,
- средства ПВО - 663 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- самолетов / aircraft - 332 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7161 (+15),
- крылатые ракеты - 1847 (+0),
- корабли / катера - 24 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36) ед,
- специальная техника - 1473 (+3)
Данные уточняются.