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Уничтожены еще почти 900 россиян и сотня единиц их техники

Роман ПетренкоСуббота, 3 февраля 2024, 08:19
Уничтожены еще почти 900 россиян и сотня единиц их техники
украинские воины, фото: генштаб

Украинские защитники за сутки уничтожили 860 российских оккупантов, 26 их артсистем и 10 танков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 387940 (+880) человек,
  • танков - 6341 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 11805 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 9300 (+26) ед,
  • РСЗО - 979 (+1) ед,
  • средства ПВО - 663 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft - 332 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7161 (+15),
  • крылатые ракеты - 1847 (+0),
  • корабли / катера - 24 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36) ед,
  • специальная техника - 1473 (+3)

Данные уточняются.

Темы: потери в войне
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