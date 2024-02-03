Байден в частных разговорах нецензурно ругает Трампа - СМИ

Президент США Джо Байден в частных разговорах употребляет нецензурные выражения и брань в характеристиках своего главного политического оппонента Дональда Трампа.

Источник: Politico со ссылкой на собеседников, "Европейская правда"

Детали: Байден имеет репутацию человека, который за закрытыми дверями употребляет резкие высказывания. Публично он сохраняет имидж человека, стремящегося снизить уровень нецивилизованности и язвительности в политике.

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По словам трех собеседников, которые слышали, как президент ругался, Байден в присутствии давних друзей и своих помощников называл Трампа "больным ублюдком", который радуется чужим несчастьям.

По словам одного из тех, кто разговаривал с президентом, Байден недавно сказал о Трампе: "Какой же он долбаный засранец" (в обоих случаях в языке оригинала была использована нецензурная лексика. – Ред.)

Такие высказывания Байдена иллюстрируют глубинную злость, которую он испытывает к человеку, которого он ранее отстранил от должности и с которым, вполне возможно, ему придется снова соревноваться на выборах, пишет издание.

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Его отвращение к Трампу никогда не было тайной, но в последние месяцы оно только возросло, поскольку бывший президент усиливает свои позиции перед потенциальным выдвижением в кандидаты в президенты от Республиканской партии.

Напомним: В конце января Трамп увеличил преимущество над Байденом в общенациональном опросе, участники которого рассказали, за кого голосовали бы на грядущих президентских выборах.

Вероятно, Трамп нарастил поддержку на фоне удачных результатов праймериз в Айове и Нью-Гемпшире.