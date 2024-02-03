Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украину поступила новая партия помощи от Эстонии, в том числе ракеты к Javelin

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 3 февраля 2024, 15:42
В Украину поступила новая партия помощи от Эстонии, в том числе ракеты к Javelin
Фото: Getty Images

В Украину поступил новый пакет помощи от Эстонии, в который вошли ракеты к системе Javelin, пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника и водолазное снаряжение.

Источник: пресс-служба Минобороны Эстонии, "Европейская правда"

Детали: Точное количество вооружения, время прибытия и местоположение не разглашают из соображений безопасности.

Реклама:

"Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину и им пользуются украинские защитники", – сказал глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. 

"Последние события в Европе показывают, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и этим вместе с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока наступит победный конец", – добавил Певкур.

Напомним: На этой неделе министры обороны Европейского Союза договорились выполнить свое обещание прислать Украине один миллион снарядов. 

ВИДЕО ДНЯ

По словам Певкура, Эстония также способствует выполнению обещания дополнительными тысячами снарядов.

С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 миллионов евро, или около 1,4% валового внутреннего продукта.

Правительство Эстонии в декабре одобрило предоставление долгосрочной военной помощи Украине для защиты от российской агрессии на сумму 80 млн евро.

Темы: Эстонияпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Эстония
Генштаб Эстонии: РФ сохраняет инициативу на поле боя в Украине, но без значительных успехов
Командующий силами Эстонии уверен, что Россия стоит за сбоями в работе GPS в Европе
Разведка Эстонии: Россия ослабила наступление на Украину
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: