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В Москве задержали журналистов, снимавших акцию жен мобилизованных – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 3 февраля 2024, 17:45
В Москве задержали журналистов, снимавших акцию жен мобилизованных – СМИ
задержание журналистов в Москве, скриншот видео Sota

На Манежной площади в Москве сотрудники полиции задержали журналистов, которые работали на акции группы жен мобилизованных "Путь домой".

Источник: "Медуза" со ссылкой на телеграм-каналы Sota и SotaVision, "Осторожно, новости", ОВД-Инфо, "Сирена", "Новая газета Европа"

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Детали: Издания опубликовали ролики, как несколько полицейских уводят в автозак журналистов-мужчин в жилетках с надписью "Пресса".

"Задержаны фактически все журналисты мужского пола", — утверждает Sota.

По данным "Сирены", полицейские задерживают всех, кто снимал возложение цветов к Вечному огню.

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Всего, по данным телеграм-канала "Осторожно, новости", в автозаке находятся более 25 человек, большинство из них — журналисты. Канал пишет, что задержаны журналисты "Осторожно, новости", Sota.Vision, "Коммерсант", France Press, Spiegel, а также правозащитники из движения "За права человека".

"ОВД-Инфо" сообщает о 27 задержанных, как минимум один из них — участник акции. Их доставили в отделение полиции "Китай-город".

По информации правозащитников, у избирательного штаба Владимира Путина на Покровке полиция задержала еще семерых журналистов, освещавших акцию. Их увезли в ОВД "Басманный". Среди задержанных — представитель японской телекомпании "Фудзи" Андрей Зайков.

Вскоре задержанных журналистов начали отпускать из отделения полиции "Китай-город".

Как пишет "Новая газета Европа", в 500-й день с момента объявления мобилизации в РФ женщины и мужчины с белыми платками собрались в центре Москвы.

Родственники тех, кого отправили на войну с Украиной, устраивают акции с возложением цветов каждую субботу, однако на этой неделе семьи из российской столицы призвали приехать к ним из регионов. Инициативу также поддержали "оппозиционные политики". В итоге 3 февраля в Александровском саду собралось гораздо больше людей, чем обычно. После акции участники пошли к избирательному штабу Владимира Путина.

Темы: РосcияакцииСМИмобилизация
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