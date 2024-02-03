На Авдеевском направлении отражено 23 вражеских атаки – Генштаб

В субботу на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 23 вражеских атаки, всего на фронте произошло 45 боевых столкновений.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток произошло 45 боевых столкновений. Враг нанес 54 авиационных удара и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Реклама:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Бударки, Колодязное, Григорьевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Карповичи Черниговской области; Степок, Грабовское, Поповка, Могрица Сумской области; Казачья Лопань, Огирцево, Малая Волчья, Песчаное Харьковской области.

На Купянском направлении защитниками отражены 2 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности: Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении защитниками отражено 5 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Тернов и Ямполовки Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону украинских войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них: Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника в районе населенных пунктов Богдановка и Клищеевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности: Григорьевка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 20 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и еще 3 атаки в районе Первомайского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них: Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 6 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области как Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении обороны отражено 2 атаки противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности: Водяное, Пречистовка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 4 безуспешные попытки штурма позиций украинских войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Маяк, Крынки, Змиевка Херсонской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказался город Херсон и населенные пункты Красный Маяк, Токаревка, Садовое, Кизомыс Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Ивановка, Крынки, Инженерное Херсонской области.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника.