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Украина и Франция приблизились к финализации соглашения о гарантиях безопасности - ОП

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 3 февраля 2024, 20:20
Украина и Франция приблизились к финализации соглашения о гарантиях безопасности - ОП
украинская и французская делегации 3 февраля, фото ОП

В Киеве во время визита французской делегации состоялся очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Источник: Офис президента, который цитирует "Европейская правда"

Детали: По информации ОП, команды обсудили доработанный проект соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа.

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"Наши переговорные команды сегодня продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения", – подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Участники переговоров выразили надежду на возможность подписания соглашения уже в ближайшее время.

Что предшествовало: Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности".

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Канцлер Германии Олаф Шольц также намекнул на то, что вскоре можно будет объявить о заключении соглашения о "гарантиях безопасности" с Украиной.

В середине января подписали первое финализированное соглашение – между Украиной и Соединенным Королевством – во время визита в Киев премьера Великобритании Риши Сунака.

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Темы: Франциягарантии безопасностиОфис президента
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