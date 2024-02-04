Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по 5 громадам Сумщины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 01:56
Россияне ударили по 5 громадам Сумщины
разрушения на Сумщине, иллюстративное фото: Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 16 обстрелов пяти громад Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 76 взрывов за сутки.

Реклама:

Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская громады.

По Краснопольской громаде враг бил из минометов, 23 взрыва и артиллерии, 8 взрывов.

По Белопольской громаде осуществлены минометные обстрелы - 13 взрывов и обстрелы из артиллерии, 2 взрыва.

ВИДЕО ДНЯ

В Юнаковской громаде зафиксирован обстрел БпЛА (FPV-дроны), 2 взрыва.

По Великописаревской громаде осуществлен гранатометный обстрел из АГС, 13 взрывов, артиллерийский обстрел, 7 взрывов и минометный обстрел, 5 взрывов.

По Есманьской громаде был обстрел БпЛА (FPV-дрон), 2 взрыва и минометный обстрел, 1 взрыв.

Темы: Сумская областьвзрывобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Сумская область
На Сумщине запретили движение возле границы, где ранее российская ДРГ убила людей
Враг бил по 10 громадам Сумщины, зафиксировано более 200 взрывов
"Город притягивает к себе людей". Как развивается Охтырка на Сумщине во время войны
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: