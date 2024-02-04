Россияне ударили по 5 громадам Сумщины

разрушения на Сумщине, иллюстративное фото: Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 16 обстрелов пяти громад Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 76 взрывов за сутки.

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Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская громады.

По Краснопольской громаде враг бил из минометов, 23 взрыва и артиллерии, 8 взрывов.

По Белопольской громаде осуществлены минометные обстрелы - 13 взрывов и обстрелы из артиллерии, 2 взрыва.

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В Юнаковской громаде зафиксирован обстрел БпЛА (FPV-дроны), 2 взрыва.

По Великописаревской громаде осуществлен гранатометный обстрел из АГС, 13 взрывов, артиллерийский обстрел, 7 взрывов и минометный обстрел, 5 взрывов.

По Есманьской громаде был обстрел БпЛА (FPV-дрон), 2 взрыва и минометный обстрел, 1 взрыв.