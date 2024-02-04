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Россия ранила людей в Харьковской и Донецкой областях

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 08:45
Россия ранила людей в Харьковской и Донецкой областях
обстрелянная донетчина, фото: ова

В Харьковской и Донецкой областях двое раненых гражданских за сутки 3 февраля.

Источник: Харьковская ОВА, Донецкая ОВА

Детали: Уточняется, что артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины.

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Примерно в 14:00 в субботу состоялся вражеский обстрел села Григорьевка Купянского района двумя управляемыми авиабомбами. Повреждены окна, крыша, кровля двух частных домовладений.

Получил ранения 26-летний гражданский мужчина, доставлен в больницу.

Также 3 февраля россияне ранили 1 жителя Донецкой области - в Максимильяновке. Общее количество раненых в области возросло до 4532 гражданских.

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Темы: Харьковская областьДонецкая областьобстрелвойна
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