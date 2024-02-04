Умер президент Намибии
Воскресенье, 4 февраля 2024, 09:11
Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб, ему было 82 года.
Источник: The Namibian
Детали: Гейнгоб умер в больнице в Виндгуке в субботу утром, сообщил вице-президент Нанголо Мбумба.
Реклама:
В последние месяцы Гейнгоб боролся с проблемами со здоровьем.
8 января он объявил, что у него диагностировали рак.
Впоследствии, 25 января, он поехал на лечение рака в США, но вернулся после двух дней лечения.
ВИДЕО ДНЯ
Справка: Гейнгоб стал президентом в 2015 году и находился на посту уже второй срок.
Он был первым премьер-министром страны с 1990 по 2002 год при администрации бывшего президента Сэма Нуйомы.