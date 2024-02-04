Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб, ему было 82 года.

Источник: The Namibian

Детали: Гейнгоб умер в больнице в Виндгуке в субботу утром, сообщил вице-президент Нанголо Мбумба.

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В последние месяцы Гейнгоб боролся с проблемами со здоровьем.

8 января он объявил, что у него диагностировали рак.

Впоследствии, 25 января, он поехал на лечение рака в США, но вернулся после двух дней лечения.

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Справка: Гейнгоб стал президентом в 2015 году и находился на посту уже второй срок.

Он был первым премьер-министром страны с 1990 по 2002 год при администрации бывшего президента Сэма Нуйомы.