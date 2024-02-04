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Бойцы "приземлили" 170 российских беспилотников на Таврическом направлении

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 09:50
Бойцы приземлили 170 российских беспилотников на Таврическом направлении
фото: 53 омбр

Украинские воины только за сутки 3-4 февраля нейтрализовали и уничтожили 170 российских БпЛА различных типов.

Источник: командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Детали: Отмечается, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 36 авиаударов, 1 ракетный удар, провел 41 боевое столкновение и совершил 695 артобстрелов.

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Общие потери врага за прошедшие сутки на этом направлении составили 332 человека и 24 единицы военной техники, не считая БпЛА.

В частности, 1 танк, 5 ББМ, 3 артсистемы, 10 автомобилей и 5 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов и 2 других важных объекта врага.

Нейтрализовано или уничтожено 170 БпЛА различных типов.

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Темы: Вооруженные силы
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