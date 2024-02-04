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Бойцы остановили российскую ДРГ на Сумщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 11:24
Бойцы остановили российскую ДРГ на Сумщине
фото: наев

На Сумском направлении бойцами Сил территориальной обороны, которые защищают Северную операционную зону, пресечена попытка российской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины - часть оккупантов уничтожили.

Источник: командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев в Telegram

Детали: По данным Наева, в субботу в 18:20 на подступах к Глуховской громаде бойцами одного из опорных пунктов было замечено движение вооруженной группы в составе десяти россиян.

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Сразу украинские бойцы начали стрелковый бой и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона.

Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил.

Понеся потери, враг изменил тактику, разделившись на две группы. Одна из которых под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых.

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Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но в это время к месту боя прибыла контрдиверсионная группа.

Прямая речь Наева: "Победоносный бой продолжался в течение полутора часов.

Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы".

Напомним: Утром 27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинской общины Сумской области.

С 3 февраля в Сумской области запрещено движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны от границы с Россией.

Темы: Сумская областьграница
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