Бойцы остановили российскую ДРГ на Сумщине
На Сумском направлении бойцами Сил территориальной обороны, которые защищают Северную операционную зону, пресечена попытка российской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины - часть оккупантов уничтожили.
Источник: командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев в Telegram
Детали: По данным Наева, в субботу в 18:20 на подступах к Глуховской громаде бойцами одного из опорных пунктов было замечено движение вооруженной группы в составе десяти россиян.
Сразу украинские бойцы начали стрелковый бой и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона.
Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил.
Понеся потери, враг изменил тактику, разделившись на две группы. Одна из которых под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых.
Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но в это время к месту боя прибыла контрдиверсионная группа.
Прямая речь Наева: "Победоносный бой продолжался в течение полутора часов.
Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы".
Напомним: Утром 27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинской общины Сумской области.
С 3 февраля в Сумской области запрещено движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны от границы с Россией.