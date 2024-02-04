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Разведка Британии рассказала, чем занимаются "вагнеровцы" в Беларуси

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 4 февраля 2024, 11:55
Разведка Британии рассказала, чем занимаются вагнеровцы в Беларуси
фото: риа новости

Британская разведка считает, что в настоящее время на территории Беларуси находится менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнер" и их используют как инструкторов.

Источник: обзоре Министерства обороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: Разведка отмечает, что в Беларуси скорее всего находится менее тысячи "вагнеровцев", тогда как в период наибольшего присутствия после июня 2023 года их там было около 8000.

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"Вагнер" почти точно помогает обучать белорусских военных и силовиков", – отмечается в обзоре.

Аналитики считают маловероятным, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко захочет расширить использование боевиков ЧВК "Вагнер", например, в рамках действий белорусских силовых структур внутри страны или для охраны границы.

"Продолжающееся присутствие "вагнеровцев" в Беларуси почти наверняка играет на руку России в ведении боевых действий, поскольку это заставляет Украину поддерживать оборонительные позиции и оставлять личный состав на границе с Беларусью", – добавляют в обзоре.

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В одном из предыдущих обзоров разведка также рассказывала, как в России используют остатки ЧВК "Вагнер" после неудачного мятежа ее лидера Евгения Пригожина.

Также разведка отметила, что в России больше не предлагают краткосрочные контракты на военную службу заключенным.

Темы: ВагнерБеларусьвойна
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