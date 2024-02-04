Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении мэра Мелитополя Ивана Федорова главой Запорожской области.

Источник: указы президента, экс-глава Запорожской ОВА Юрий Малашко

Дословно: "Назначить Ивана Федорова председателем Запорожской областной государственной администрации".

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Детали: Указ датирован 2 февраля.

Между тем Малашко записал видео-обращение, в котором сообщил, что передает новой команде все достижения.

Прямая речь Малашко: "Новой команде, которая будет руководить областью, мы передаем все наши достижения, и верим, что новые руководители региона не ошибутся и продолжат плодотворную работу на благо каждого запорожца.

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Что никакие политические амбиции не помешают святому делу - отвоевать все наши территории, освободиться от внутреннего врага - коррупции.

Мне же - принимать новые вызовы на пути к Победе Украины в этой подлой и неспровоцированной нами войне".

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