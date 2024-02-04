Украина завоевала первую медаль на ЧМ по водным видам спорта

Сборная Украины получила награду в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта - "серебряным" для украинских артистических пловчих стало выступление команды в акробатической программе.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Чемпионат мира в катарской Дохе стартовал в пятницу, 2 февраля. Это заключительный этап квалификации на Олимпиаду-2024, Украина претендует на лицензию в произвольной команде.

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В квалификации акробатической программы украинки получили 243.2134 балла и со второго места пробились в финал этой дисциплины. В итоге им удалось получить серебряную медаль ЧМ-2024.

В акробатической программе Украину представили восемь спортсменок: Марина и Владислава Алексиивы, Марта Федина, Александра Горецкая, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.

В финале украинки выступали предпоследними и выполнили программу с третьей оценкой по сложности - 23.8500. Большую выбрали Китай и США - 23.9500 и 24.6000 балла соответственно.

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За свое выступление "сине-желтые" получили 243.3167 балла - этого результата хватило на второе место и первую медаль Украины в артистическом плавании на ЧМ-2024.

Победительницами соревнований стала команда Китая, которая получила 244.1767 балла, а замкнули тройку США (242.2300)

Справка: На предыдущем мировом первенстве украинки заняли седьмое место.

"Сине-желтые" получают награды на мировых первенствах с 2013 года, лучший результат показали в 2021-м - две золотые медали и пять серебряных.

Третья медаль для Украины в целом на ЧМ в акробатике/гайлайте. Украинки выигрывали золото в гайлайте на турнирах 2019 и 2022 годов.