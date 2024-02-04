Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина завоевала первую медаль на ЧМ по водным видам спорта

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 15:51
Украина завоевала первую медаль на ЧМ по водным видам спорта
фото: twitter.com/worldaquatics

Сборная Украины получила награду в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта - "серебряным" для украинских артистических пловчих стало выступление команды в акробатической программе.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Чемпионат мира в катарской Дохе стартовал в пятницу, 2 февраля. Это заключительный этап квалификации на Олимпиаду-2024, Украина претендует на лицензию в произвольной команде.

Реклама:

В квалификации акробатической программы украинки получили 243.2134 балла и со второго места пробились в финал этой дисциплины. В итоге им удалось получить серебряную медаль ЧМ-2024.

В акробатической программе Украину представили восемь спортсменок: Марина и Владислава Алексиивы, Марта Федина, Александра Горецкая, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.

В финале украинки выступали предпоследними и выполнили программу с третьей оценкой по сложности - 23.8500. Большую выбрали Китай и США - 23.9500 и 24.6000 балла соответственно.

ВИДЕО ДНЯ

За свое выступление "сине-желтые" получили 243.3167 балла - этого результата хватило на второе место и первую медаль Украины в артистическом плавании на ЧМ-2024.

Победительницами соревнований стала команда Китая, которая получила 244.1767 балла, а замкнули тройку США (242.2300)

Справка: На предыдущем мировом первенстве украинки заняли седьмое место.

"Сине-желтые" получают награды на мировых первенствах с 2013 года, лучший результат показали в 2021-м - две золотые медали и пять серебряных.

Третья медаль для Украины в целом на ЧМ в акробатике/гайлайте. Украинки выигрывали золото в гайлайте на турнирах 2019 и 2022 годов.

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

спорт
Русин помог "Сандерленду" вырвать ничью в дерби в Чемпионшипе
Стала известна новая дата боя Усика и Фьюри
"Фьюри - долбаный трус": менеджер Усика отреагировал на перенос боя
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: