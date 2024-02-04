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В ВСУ рассказали об успехах Сил обороны возле Клищеевки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 21:34
В ВСУ рассказали об успехах Сил обороны возле Клищеевки
ситуация возле Клещеевки, скриншот deepstatemap

Украинские военные имеют успехи в районе Клищеевки на Бахмутском направлении, но ситуация динамична и может меняться.

Источник: пресс-офицер 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона

Детали: Калашникова попросили прокомментировать сообщение Института изучения войны о том, что украинские военные имеют подтвержденные успехи под Бахмутом к востоку от Клищиевки.

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Прямая речь: "По Клищеевке, мы можем наблюдать действительно достаточно активные действия с нашей стороны. Действительно, мы имеем успех в продвижении, освобождении некоторой нашей территории, отбили с некоторых позиций врага и их заняли.

Однако обстановка действительно очень динамичная. Это качели – сегодня мы какие-то позиции заняли, завтра они. Это тактический уровень".

Темы: БахмутвойнаВооруженные силы
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