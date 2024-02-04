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Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм экспорта украинского зерна – МИД Турции

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 23:13
Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм экспорта украинского зерна – МИД Турции
Путин и Эрдоган, фото Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Турции обсудят новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море.

Источник: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу A Haber в воскресенье, сообщает Reuters

Детали: Ожидается, что Путин посетит Турцию 12 февраля, что станет первой поездкой российского диктатора в страну-члена НАТО после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Фидан заявил, что существуют усилия, направленные на поиск "новых методов" транспортировки украинского зерна на мировые рынки.

"Предыдущее зерновое соглашение работало в рамках определенного механизма, сейчас мы увидели, что есть возможность перейти к другому механизму, и сейчас прилагаются усилия, чтобы конкретизировать эту возможность", - сказал глава МИД Турции, добавив, что Эрдоган поднимет этот вопрос во время встречи с Путиным.

Фидан отметил, что некоторые корабли смогли перевезти украинское зерно из Черного моря даже без соглашения с Россией.

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"Мы хотим прояснить эту де-факто (ситуацию) с помощью нового механизма", - сказал он.

Что предшествовало: 29 января в Кремле заявили, что Путин собирается посетить Турцию в феврале.

31 января агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что Путин может приехать в Турцию 12 февраля.

Предыстория:

  • Россия в одностороннем порядке вышла из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру Украины. Это соглашение было заключено при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции с целью обеспечения безопасного прохода для экспорта из украинских портов.
  • Украине удалось возобновить работу портов Большой Одессы без участия третьих сторон, что стало возможным благодаря военным предпосылкам, в частности - атаке по десантному кораблю РФ в августе.
  • По состоянию на начало января созданный ВМС ВСУ новый Украинский морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт почти 15 млн тонн продукции, в том числе 10 млн тонн агропродукции.

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Темы: ЭрдоганПутинзерно
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