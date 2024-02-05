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На ВОТ оккупанты будут учить школьников собирать БпЛА – сопротивление

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 февраля 2024, 06:20
На ВОТ оккупанты будут учить школьников собирать БпЛА – сопротивление
иллюстративное фото ЦНС

По данным национального сопротивления, российские захватчики планируют ввести на временно оккупированных территориях модуль технологий БпЛА на уроках труда.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В ЦНС сообщают, что модуль будет посвящен изучению технологий, особенностей конструкции и сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военных целях.

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Также среди школьников будут вести агитацию относительно дальнейшего обучения на технических специальностях и работы на военных заводах, – добавляют в сопротивлении.

Дословно: "Кремль рассматривает управление БпЛА – как один из ключевых навыков при подготовке к военной службе. Россияне намерены привлечь как можно большее количество молодежи в свои милитарные структуры и работы на объектах военно-промышленного комплекса.

Таким образом враг в очередной раз нарушает международное право и использует гражданское население в военных целях".

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Темы: оккупациябеспилотникидети
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