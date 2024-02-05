Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД Франции вызовет посла России, чтобы осудить удар по Бериславу, из-за которого погибли волонтеры

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 5 февраля 2024, 10:42
МИД Франции вызовет посла России, чтобы осудить удар по Бериславу, из-за которого погибли волонтеры
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Франции в понедельник, 5 февраля, вызовет посла РФ во Франции Алексея Мешкова, чтобы заявить об осуждении российских ударов, в результате которых на прошлой неделе погибли двое французских гуманитарных работников в Украине.

Источник: канал BFMTV со ссылкой на дипломатический источник, передает "Европейская правда"

Детали: Париж "также осудит возобновление дезинформации, направленной против Франции", добавил тот же источник, через несколько дней после того, как Министерство вооруженных сил обнаружило "скоординированный маневр России" по распространению ложной информации, касающейся Франции.

Реклама:

Напряженность в отношениях между Францией и Россией в последнее время возросла, когда Москва обвинила Францию в "милитаристском безумии" после объявлений о новых поставках оружия Киеву.

Франция также ожидает, что станет мишенью для новой волны российской дезинформации, в то время как в феврале ожидается визит президента Эмманюэля Макрона в Украину.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 1 февраля глава Херсонской ОВА сообщил, что в результате российского обстрела в Бериславе погибли двое волонтеров – граждан Франции и еще трое их коллег получили ранения, пострадал также активист украинского представительства организации.
  • На инцидент отреагировали президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.
  • Париж осудил акт "варварства" со стороны Москвы. Антитеррористическая прокуратура начала расследование в пятницу вечером.

Темы: ФранцияРосcияволонтерыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Франция
Украина и Франция приблизились к финализации соглашения о гарантиях безопасности - ОП
Крупнейший морской перевозчик Франции останавливает транзит через Красное море - Reuters
Оккупанты убили двух французских волонтеров на Херсонщине
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: