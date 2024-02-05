МИД Франции вызовет посла России, чтобы осудить удар по Бериславу, из-за которого погибли волонтеры

Министерство иностранных дел Франции в понедельник, 5 февраля, вызовет посла РФ во Франции Алексея Мешкова, чтобы заявить об осуждении российских ударов, в результате которых на прошлой неделе погибли двое французских гуманитарных работников в Украине.

Источник: канал BFMTV со ссылкой на дипломатический источник, передает "Европейская правда"

Детали: Париж "также осудит возобновление дезинформации, направленной против Франции", добавил тот же источник, через несколько дней после того, как Министерство вооруженных сил обнаружило "скоординированный маневр России" по распространению ложной информации, касающейся Франции.

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Напряженность в отношениях между Францией и Россией в последнее время возросла, когда Москва обвинила Францию в "милитаристском безумии" после объявлений о новых поставках оружия Киеву.

Франция также ожидает, что станет мишенью для новой волны российской дезинформации, в то время как в феврале ожидается визит президента Эмманюэля Макрона в Украину.

Что предшествовало:

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