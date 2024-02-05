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В Белом доме уклонились от ответа относительно прямых ударов по Ирану, но настроены решительно

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 5 февраля 2024, 11:05
В Белом доме уклонились от ответа относительно прямых ударов по Ирану, но настроены решительно
Джейк Салливан, фото: Getrty Images

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан не ответил прямо на вопрос о возможных ударах по Ирану в ответ на убийство американских военных, но отметил, что "президент настроен решительно реагировать на атаки на наших людей".

Источник: Салливан в интервью телеканалу NBC, передает "Европейская правда"

Прямая речь Салливана: "...Было бы глупо с моей стороны говорить о том, что мы допускаем, а что исключаем".

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Детали: В ответ на уточнение, не исключают ли Соединенные Штаты ударов по Ирану, он сказал, что не собирается "углубляться в то, что есть на столе, и чего там нет, когда речь идет об американском ответе".

"Скажу лишь, что президент настроен решительно реагировать на атаки на наших людей. Президент также не ищет более широкой войны на Ближнем Востоке", - отметил Салливан.

Перед этим в интервью CBS советник по национальной безопасности сказал, что США намерены нанести новые удары по поддерживаемым Ираном группировкам.

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"То, что было в пятницу – это начало, а не конец нашего ответа, и будут еще шаги – некоторые из них будут заметны, некоторые, возможно, невидимы", – сказал он.

В то же время Салливан отметил, что не назвал бы это бессрочной военной кампанией Соединенных Штатов.

Что предшествовало:

  • Президент США Джо Байден дал зеленый свет авиаударам по целям в Сирии и в Ираке в ответ на гибель американских военных на базе в Иордании еще в понедельник, 29 января, утром.
  • Удары продолжались около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии. В этой операции были задействованы многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики B-1, выпустившие более 125 высокоточных управляемых боеприпасов.
  • Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты утвердили планы многодневной серии ударов, в частности по иранским военным объектам и объектам в Ираке и Сирии, в ответ на атаки на американские цели, в частности на базу на севере Иордании.

Темы: СШАИранБлижний Восток
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