В Белом доме уклонились от ответа относительно прямых ударов по Ирану, но настроены решительно

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан не ответил прямо на вопрос о возможных ударах по Ирану в ответ на убийство американских военных, но отметил, что "президент настроен решительно реагировать на атаки на наших людей".

Источник: Салливан в интервью телеканалу NBC, передает "Европейская правда"

Прямая речь Салливана: "...Было бы глупо с моей стороны говорить о том, что мы допускаем, а что исключаем".

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Детали: В ответ на уточнение, не исключают ли Соединенные Штаты ударов по Ирану, он сказал, что не собирается "углубляться в то, что есть на столе, и чего там нет, когда речь идет об американском ответе".

"Скажу лишь, что президент настроен решительно реагировать на атаки на наших людей. Президент также не ищет более широкой войны на Ближнем Востоке", - отметил Салливан.

Перед этим в интервью CBS советник по национальной безопасности сказал, что США намерены нанести новые удары по поддерживаемым Ираном группировкам.

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"То, что было в пятницу – это начало, а не конец нашего ответа, и будут еще шаги – некоторые из них будут заметны, некоторые, возможно, невидимы", – сказал он.

В то же время Салливан отметил, что не назвал бы это бессрочной военной кампанией Соединенных Штатов.

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