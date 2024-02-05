В ВСУ рассказали об особенностях российских ДРГ на северном направлении

Российские диверсионно-разведывательные группы на северном направлении состоят из хорошо подготовленных офицерских групп из состава спецслужб и Главного управления Генштаба РФ.

Источник: командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Состав ДРГ - 10-12 человек. Все эти ДРГ - из состава спецслужб РФ, а также Главного управления Генштаба РФ.

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Следует понимать, что это офицерские группы. Они имеют хорошую подготовку. Их цель - действовать только в приграничье. Это небольшая зона, несколько километров вдоль государственной границы протяженностью тысяча км. И они будут пытаться совершать террористические действия против гражданского населения или военнослужащих",

Детали: Он отметил, что государственная граница Украины на севере – это линия боевого столкновения.

Что предшествовало:

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