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В ВСУ рассказали об особенностях российских ДРГ на северном направлении

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 февраля 2024, 11:26
В ВСУ рассказали об особенностях российских ДРГ на северном направлении
РОССИЙСКИЙ ЗАХВАТЧИК. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские диверсионно-разведывательные группы на северном направлении состоят из хорошо подготовленных офицерских групп из состава спецслужб и Главного управления Генштаба РФ. 

Источник: командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Состав ДРГ - 10-12 человек. Все эти ДРГ - из состава спецслужб РФ, а также Главного управления Генштаба РФ. 

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Следует понимать, что это офицерские группы. Они имеют хорошую подготовку. Их цель - действовать только в приграничье. Это небольшая зона, несколько километров вдоль государственной границы протяженностью тысяча км. И они будут пытаться совершать террористические действия против гражданского населения или военнослужащих",

Детали: Он отметил, что государственная граница Украины на севере – это линия боевого столкновения.

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 февраля на Сумском направлении бойцами Сил территориальной обороны, которые защищают Северную операционную зону, пресечена попытка российской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины - часть оккупантов уничтожили.

Темы: Вооруженные силыдиверсантыграница
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