В ВСУ рассказали об особенностях российских ДРГ на северном направлении
Российские диверсионно-разведывательные группы на северном направлении состоят из хорошо подготовленных офицерских групп из состава спецслужб и Главного управления Генштаба РФ.
Источник: командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Состав ДРГ - 10-12 человек. Все эти ДРГ - из состава спецслужб РФ, а также Главного управления Генштаба РФ.
Следует понимать, что это офицерские группы. Они имеют хорошую подготовку. Их цель - действовать только в приграничье. Это небольшая зона, несколько километров вдоль государственной границы протяженностью тысяча км. И они будут пытаться совершать террористические действия против гражданского населения или военнослужащих",
Детали: Он отметил, что государственная граница Украины на севере – это линия боевого столкновения.
Что предшествовало:
- 4 февраля на Сумском направлении бойцами Сил территориальной обороны, которые защищают Северную операционную зону, пресечена попытка российской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины - часть оккупантов уничтожили.