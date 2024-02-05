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Токаев отправил в отставку правительство Казахстана

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 февраля 2024, 14:32
Токаев отправил в отставку правительство Казахстана
КАСИМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Правительство Казахстана уходит в отставку, исполнение обязанностей главы кабинета министров возложено на заместителя премьера.

Источник: указ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, обнародованный на его сайте

Прямая речь: "В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан; временно возложить исполнение обязанностей премьер-Министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича; членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства".

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Детали: Указ вводится в действие со дня подписания.

Темы: Казахстанотставка
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