Токаев отправил в отставку правительство Казахстана

Правительство Казахстана уходит в отставку, исполнение обязанностей главы кабинета министров возложено на заместителя премьера.

Источник: указ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, обнародованный на его сайте

Прямая речь: "В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан; временно возложить исполнение обязанностей премьер-Министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича; членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства".

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Детали: Указ вводится в действие со дня подписания.