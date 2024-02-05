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В Верховном суде Украины разоблачили мужчину, который оправдывал агрессию и оккупацию РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 февраля 2024, 14:39
В Верховном суде Украины разоблачили мужчину, который оправдывал агрессию и оккупацию РФ
скрин с ноутбука работника ВС. фото ОГП

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на главу одного из структурных подразделений Верховного суда Украины, который оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию нашего государства.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора руководителю одного из структурных подразделений Верховного суда Украины (который с 15.12.2017 находится в состоянии ликвидации в связи с созданием Верховного суда и правосудия не осуществляет) сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников".

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Детали: По данным следствия, чиновник оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию нашего государства. Он отрицал суверенитет Украины и предлагал отдать врагу южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области.

Также подозреваемый героизировал наемников российской частной военной компании "Вагнер" и поддерживал их участие в войне против нашего государства. Он предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов, надеялся на быструю оккупацию государства с последующим установлением на ее территории кремлевского режима.

Факты подрывной деятельности чиновника в пользу РФ подтверждены заключением экспертизы.

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Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютеры, патроны к стрелковому оружию, специальное техническое средство незаконной слежки, прокремлевскую литературу.

 

СБУ отмечает, что располагает записями разговоров в подтверждение подозрения.

Темы: СБУвойнаОфис генпрокурора
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