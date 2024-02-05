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Банда россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости – прокуратура

Евгений КизиловПонедельник, 5 февраля 2024, 15:26
Банда россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости – прокуратура
Фото с места задержания преступников. Источник: Офис генпрокурора

Офис генпрокурора Украины в сотрудничестве с латвийской полицией разоблачил преступную группу россиян и украинцев, которые похитили и убили жительницу Латвии, чтобы завладеть ее жилкомплексом.

Источник: ОГП в Telegram

Детали: По данным следствия, женщина была владелицей жилого комплекса стоимостью более 4 млн евро на берегу моря в курортном городе Саулкрасти.

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Потерпевшая исчезла осенью 2019 года. Последний раз ее видели с "клиентом", который приходил осмотреть недвижимость.

 
Фото: Офис генпрокурора

После исчезновения женщины участники преступной группы - двое граждан РФ, которые жили в Латвии в статусе беженцев - решили завладеть ее имуществом. Для этого они пригласили трех знакомых граждан Украины, которые специально приехали в Латвию для реализации преступного умысла.

Под видом потенциальных клиентов участники группы выманили женщину из жилкомплекса, затащили в машину и вывезли за пределы города. Там пытками и угрозами пытались заставить ее переписать на них жилье, а когда она отказалась - убили.

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Фото: Офис генпрокурора

Для раскрытия преступления была создана международная следственно-оперативная группа из украинских и латвийских полицейских.

Россиян взяли под стражу правоохранители Латвии, а четырех украинцев нашли и задержали в Киевской и Донецкой областях работники Нацполиции Украины.

Среди них и "черный нотариус", который подделал документы на право собственности убитой, чтобы переоформить ее имущество на фигурантов.

Сейчас им сообщено о подозрении, а в отношении одного из них уже применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

 
Фото: Офис генпрокурора

Темы: ЛатвиякриминалнедвижимостьРосcия
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