На Херсонщине ограничили передвижение иностранных волонтеров

Отныне без согласования с областной военной администрацией и военным командованием в населенные пункты Херсонщины, которые постоянно обстреливает враг, не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Детали: Соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны области.

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Запрет распространяется на такие населенные пункты: Кизомыс, Велетенское, Береговое, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львовское, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка и Осокоровка.

Прямая речь первого заместителя начальника ОВА Дмитрия Бутрия: "К сожалению, на днях из-за вражеского удара по Бериславу погибли двое граждан Франции, волонтеров организации HEKS EPER. Трое их сограждан и украинец - ранены. В военное время никто не может гарантировать безопасность, но мы должны четко фиксировать пребывание людей в местах активных боевых действий".

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