Украина вернула из оккупации еще двух детей - Херсонская ОВА

Двух девушек, 15 и 16 лет, удалось вернуть из оккупации на подконтрольную Украине территорию, сейчас они находятся в безопасности.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Снова на свободной земле. Наконец эти слова смогли сказать еще двое детей. Девочек 15 и 16 лет удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию".

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Детали: По его словам, семьи детей сотрудничали с Save Ukraine, благодаря чему смогли выехать с временно оккупированной части Херсонщины.

"Сейчас и дети и взрослые в безопасности, им оказывают необходимую помощь. Спасибо всем, кто работал над этим возвращением", - подчеркнул глава ОВА.

Что предшествовало: 25 января сообщалось о возвращении в Украину мальчика 16 и девочки - 17 лет, которых россияне депортировали в Краснодарский край РФ.