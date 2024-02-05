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Россияне ударили из "Градов" по Сумской области: есть погибший, его мать ранена

Евгений КизиловПонедельник, 5 февраля 2024, 18:52
Россияне ударили из Градов по Сумской области: есть погибший, его мать ранена
Ворожба на карте. Источник: Google Maps

5 февраля российская армия обстреляла из ракетных систем "Град" Ворожбу, что на Сумщине. Погиб мужчина, его мать ранена.

Источник: городской голова Ворожбы Андрей Дружченко, передает "Суспільне"

Детали: Обстрел произошел около 17:00. Местные насчитали 10 взрывов. Также есть повреждения частных домов.

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Прямая речь: "Мужчина 1984 года рождения погиб и мать его ранена. Повреждены 5 частных домов, у людей повылетали окна и изуродованы крыши. Без электроэнергии сейчас две улицы. Мы помогаем чем можем".

Что предшествовало: В течение прошлого дня россияне совершили 24 обстрела приграничья Сумской области, в частности атаковали 9 общин.

Темы: Сумская областьракетный ударвойнажертвы
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