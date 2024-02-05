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Антикорпуционный комитет ВР рекомендовал доработать законопроект о мобилизации

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 февраля 2024, 18:50
Антикорпуционный комитет ВР рекомендовал доработать законопроект о мобилизации
Фото - Getty Images

Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал обновленный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски

Источник: член комитета Виктория Сюмар

Прямая речь: "Комитет признал законопроект таким, что содержит коррупционные риски снова: и потому, что Кабмин будет определять кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизован. И что Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий без всякой четкости.

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И по неясности какие документы нужно предоставить для ухаживающих за инвалидами, чтобы доказать факт ухода. И потому, что могут быть риски при наложении взыскания за не открытие электронного кабинета призывника".

Детали: По словам Сюмар, в законопроекте все выписано "опять не четко и сомнительно относительно соответствия Конституции… мы предложили как его доработать".

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Что предшествовало:

  • 8 января комитет уже признавал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.
  • Кабинет министров 30 января утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.
  • В обновленном законопроекте предлагается ввести меры воздействия на уклонистов, которые могут быть применены по решению суда.
  • Кабинет министров в законопроекте о мобилизации предлагает мужчин, которые впервые будут устраиваться на государственную службу, принимать только с базовой общевойсковой подготовкой или военной службой. Исключение - те, кого признали непригодными.

Темы: коррупция
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