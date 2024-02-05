Антикорпуционный комитет ВР рекомендовал доработать законопроект о мобилизации
Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал обновленный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски
Источник: член комитета Виктория Сюмар
Прямая речь: "Комитет признал законопроект таким, что содержит коррупционные риски снова: и потому, что Кабмин будет определять кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизован. И что Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий без всякой четкости.
И по неясности какие документы нужно предоставить для ухаживающих за инвалидами, чтобы доказать факт ухода. И потому, что могут быть риски при наложении взыскания за не открытие электронного кабинета призывника".
Детали: По словам Сюмар, в законопроекте все выписано "опять не четко и сомнительно относительно соответствия Конституции… мы предложили как его доработать".
Что предшествовало:
- 8 января комитет уже признавал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.
- Кабинет министров 30 января утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.
- В обновленном законопроекте предлагается ввести меры воздействия на уклонистов, которые могут быть применены по решению суда.
- Кабинет министров в законопроекте о мобилизации предлагает мужчин, которые впервые будут устраиваться на государственную службу, принимать только с базовой общевойсковой подготовкой или военной службой. Исключение - те, кого признали непригодными.