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Сунак: Британия сможет защититься от России

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 5 февраля 2024, 19:16
Сунак: Британия сможет защититься от России
Риши Сунак. Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна готова к возможной агрессии со стороны РФ.

Источник: Сунак в интервью ведущему Sky News Пирсу Моргану, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос, готова ли Великобритания "должным образом защитить себя", если Россия "развернет свои пушки" в ее сторону, британский премьер ответил: "Да".

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"Одна из моих первоочередных задач – обеспечить безопасность каждого. И, к сожалению, вы знаете, мир становится все менее безопасным. И мы видим это на примере ситуации в России и Украине. Но совсем недавно мы наблюдали это и в Красном море", – добавил он.

Сунак напомнил, что на посту министра финансов правительства Британии увеличил финансирование Минобороны до наибольшего уровня со времен Холодной войны, и уже армия должна решать, как распределить эти инвестиции для наилучшей защиты.

"Но в целом, считаю ли я, что мы хорошо защищены, что у нас хорошо вложены средства (в оборону. – Ред.)? Да. Мы являемся вторым крупнейшим поставщиком оборонной продукции в НАТО... Как вы можете видеть из того, что мы сделали в Украине, мы будем отстаивать то, во что мы верим. Мы не позволим агрессии остаться бесконтрольной и безнаказанной", – подчеркнул он.

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Накануне стало известно об отчете депутатов парламента Великобритании, в котором те предупредили, что британские вооруженные силы не готовы к войне "высокой интенсивности" в период обострения глобальной нестабильности.

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Темы: ВеликобританияРосcиявойна
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