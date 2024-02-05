Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал увольнение министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной и заявил о необходимости перезагрузки политики.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня утром мы обсудили с Премьер-министром Денисом Шмыгалем усиление политики героев – политики ветеранов. Шаги, которые справятся с проблемами в этой сфере и придадут уверенности нашим людям. Шаги перезагрузки – и не только в этом направлении.

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При всем уважении к госпоже министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужна сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере. Мы должны победить в этой войне. И сделать в этом году максимум, то есть даже больше, чем возможно.

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