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Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 февраля 2024, 20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал увольнение министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной и заявил о необходимости перезагрузки политики.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня утром мы обсудили с Премьер-министром Денисом Шмыгалем усиление политики героев – политики ветеранов. Шаги, которые справятся с проблемами в этой сфере и придадут уверенности нашим людям. Шаги перезагрузки – и не только в этом направлении.

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При всем уважении к госпоже министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужна сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере. Мы должны победить в этой войне. И сделать в этом году максимум, то есть даже больше, чем возможно.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министр подала заявление об отставке с занимаемой должности 5 февраля. Верховная Рада назначила ее на должность министра по делам ветеранов 18 декабря 2020 года.

Темы: ЗеленскийветераныКабинет министровотставка
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