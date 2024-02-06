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В Белгородской области России заявили об атаке дронов

Алена ИвашкивВторник, 6 февраля 2024, 06:25
В Белгородской области России заявили об атаке дронов
Фото иллюстративное, Армия дронов

В ночь на 6 февраля в городе Губкин Белгородской области России прогремели взрывы, власти заявляют об атаке дронов.

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram

Детали: По его словам, в результате падения беспилотника и его последующей детонации пострадавших нет. 

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Повреждения получили четыре частных домовладения: выбиты окна, посеченные кровли, фасады и ограждения.

Дополнено в 7:00: В Миноброне РФ заявили, что перехватили над Белгородской областью семь беспилотников.

Темы: Росcиявойнабеспилотники
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