Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Сенате США на грани срыва оказалось соглашение о границе с помощью для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 09:02
В Сенате США на грани срыва оказалось соглашение о границе с помощью для Украины
Фото: iStock / Getty Images Plus

В американском Сенате близко к провалу компромиссное соглашение по регулированию миграции, которое также содержит средства для Украины. Причина заключается в уменьшении его поддержки со стороны республиканцев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Ключевой сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, который ведет крайне непростые переговоры по соглашению о границе, ожидает, что запланированное на среду процедурное голосование по соглашению провалится, поскольку его коллеги заявляют, что им нужно больше времени на рассмотрение и внесение изменений в законопроект. Он назвал проект "незавершенной работой".

Реклама:

Зато ведущий республиканец в Комитете по вооруженным силам и решительный сторонник помощи Украине, сенатор Роджер Уикер назвал предложение по соглашению "мертвым".

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, который поддержал проект, заявил, что дискуссии продолжатся во вторник.

По словам информированного источника, на встрече сенаторов-республиканцев он сказал коллегам, что они должны проголосовать против в среду, если им нужно больше времени для рассмотрения законопроекта.

ВИДЕО ДНЯ

Блокирование процедурного голосования в среду повышает вероятность того, что рассмотрение законопроекта отложат на неопределенный срок, по крайней мере на две недели перерыва в работе Сената, начало которого запланировано позже на этой неделе.

Зато один из участников переговоров в Сенате, демократ Крис Мерфи заявил, что голосование "абсолютно точно" состоится.

Накануне бывший президент США и вероятный кандидат на президентских выборах 2024 года от Республиканской партии Дональд Трамп призвал не голосовать за компромиссное соглашение по регулированию миграции в Сенате, которое является частью большого пакетного проекта, содержащего в том числе средства на помощь Украине.

Напомним, накануне Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.

В то же время спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект.

Темы: СШАУкраинаденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

США
Байден наложит вето на закон о поддержке Израиля без Украины - Белый дом
Конкурентка Трампа на выборах попросила о защите из-за угроз
Блинкен на Ближнем Востоке проводит переговоры о перемирии в Секторе Газа
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: