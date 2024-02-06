Страны G7 договорились об усилении контроля за предельными ценами на российскую нефть

Начиная с 20-го февраля, страны G7 усилят меры контроля по ограничению цен на российскую сырую нефть, введенные странами "семерки" и другими странами. G7, Европейский Союз и Австралия договорились об усилении этих мер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на японское издание Nikkei

Детали: Судоходные и страховые компании, которые работают с дистрибьюторами нефти, импортирующими российскую сырую нефть, будут обязаны получать от импортера декларацию о соблюдении верхнего предела цены каждый раз, когда они загружают груз.

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Правительства будут требовать от импортеров, подозреваемых в превышении предельной цены, предоставить разбивку расходов, связанных с экспортными процедурами, транспортными расходами и страховыми премиями.

Предистория:

Ограничение цен было введено в декабре 2022 года в ответ на вторжение России в Украину. Цель – уменьшить доходы России и ограничить финансирование Россией войны. Поскольку существуют транзакции, которые превышают верхний предел, эффективность мер будет повышена, и Россия не сможет уклоняться от санкций.

Ранее сообщалось, что несмотря на санкции против РФ миллионы баррелей топлива из российской нефти все еще импортируются в Великобританию.

Великобритания объявила о намерении отказаться от российской нефти в марте 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения России.