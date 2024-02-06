Путин, вероятно, пытается открыть для КНДР доступ к международным деньгам в обмен на оружие – NYT

Россия, возможно, помогает КНДР получить доступ к международным банковским сетям, что есть в "списке пожеланий" Северной Кореи, который она выдвинула в связи с передачей России оружия.

Источник: The New York Times со ссылкой на представителей разведки, чиновников и высокопоставленного чиновника, а также экспертов

Дословно NYT: "Россия позволила разблокировать $9 млн из $30 млн замороженных северокорейских активов, размещенных в российском финансовом учреждении, по словам представителей разведки, деньги, которые, по их словам, обедневшая КНДР использует для покупки сырой нефти".

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Детали: Как отметило издание, в прошлом месяце Белый дом заявил, что имеет доказательства того, что КНДР предоставила России баллистические ракеты, и Северная Корея стремится получить военную технологию в ответ. Кроме того, согласно анализу британского аналитического центра по вопросам безопасности, Пхеньян также отправил в Россию до 2,5 миллиона боеприпасов.

The New York Times сообщает, что северокорейская подставная компания недавно открыла счет в российском банке, что свидетельствует о том, что Москва, возможно, помогает Пхеньяну обойти санкции ООН, которые запрещают большинству банков вести бизнес с Северной Кореей. Эти санкции задушили экономику Северной Кореи и в значительной степени отрезали страну от международных финансовых сетей.

Дословно NYT: "Новый банковский счет находится в Южной Осетии, самопровозглашенном государстве на Кавказе (оккупированная Россией территория Грузии - ред.), по словам чиновников, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительные вопросы разведки.

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Американские чиновники заявили, что не могут подтвердить детали банковских договоренностей. Но один высокопоставленный чиновник, который также пожелал остаться неизвестным, сказал, что эти договоренности соответствуют ожиданиям США относительно того, чего Северная Корея будет добиваться от России в связи с передачей ей оружия".

Больше деталей: По мнению экспертов, с которыми поговорило издание, доступ к финансовым сетям - это лишь один из пунктов в списке желаний Северной Кореи. По их словам, больше всего КНДР хочет получить от России передовую военную технику, например спутниковые технологии и атомные подводные лодки.

NYT отмечает, что банковские связи могут иметь важное значение для Северной Кореи, которая полагается на импорт для поддержания большей части своей экономики. Эти отношения могут облегчить транзакции не только внутри России, но и за ее пределами. Северная Корея может воспользоваться связями Москвы с несколькими странами, включая Турцию и Южную Африку, которые все еще ведут торговлю с Россией после того, как на нее были наложены международные санкции из-за войны в Украине.

Бывший помощник министра финансов и эксперт по финансовым преступлениям Хуан К. Зарате подчеркнул, что если Москва позволит Северной Корее пользоваться российскими банками или разблокирует замороженные активы, это будет означать, что правительство "перешло рубикон готовности иметь дело с Северной Кореей и быть финансовым и коммерческим негодяем".

Он также добавил, что разблокирование Россией 9 миллионов долларов замороженных активов является "относительно небольшой суммой", однако северокорейцы "приветствуют любые альтернативные пути доступа к капиталу".

Для России финансовые операции могут быть более привлекательными, чем предоставление военных технологий.

Как отметил бывший аналитик ЦРУ по вопросам Северной Кореи Су Ким, даже несмотря на то, что обе страны "могли бы сейчас дружить с выгодой для себя", их доверие не настолько велико, чтобы Россия "отдала свои ценные секреты".

Эксперты, с которыми поговорило издание, считают, что Россия будет действовать осторожно, поскольку РФ все еще помнит о санкциях ООН как постоянный член Совета Безопасности. В то же время Россия может считать, что она может обойти санкции (например с помощью частных банков).

Кроме банковских отношений, Россия может просто обменивать товары, в которых нуждается Северная Корея, на оружие.