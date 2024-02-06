Россияне снарядами ранили двух пожилых людей на Херсонщине
Вторник, 6 февраля 2024, 12:52
В результате российского обстрела села Токаревка в Херсонской области получили ранения пожилые мужчина и женщина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Из-за российского обстрела Токаревки (Херсонский район - ред.) пострадали двое местных жителей. Они попали под вражеский удар утром вблизи местного магазина".
Реклама:
Детали: В больницу доставили 60-летнего мужчину и 74-летнюю женщину. Медики проводят обследование и оказывают пострадавшим помощь.