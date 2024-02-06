Россияне снарядами ранили двух пожилых людей на Херсонщине

Токаревка, скрин с карты deepstate

В результате российского обстрела села Токаревка в Херсонской области получили ранения пожилые мужчина и женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Из-за российского обстрела Токаревки (Херсонский район - ред.) пострадали двое местных жителей. Они попали под вражеский удар утром вблизи местного магазина".

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Детали: В больницу доставили 60-летнего мужчину и 74-летнюю женщину. Медики проводят обследование и оказывают пострадавшим помощь.