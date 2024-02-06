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В Стамбуле случилась попытка теракта под судом: двух нападавших застрелили

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 13:22
В Стамбуле случилась попытка теракта под судом: двух нападавших застрелили

Несколько человек открыли огонь по полиции под зданием суда в Стамбуле, двух нападавших застрелили и одного задержали раненым.

Источник: государственное агентство Anadolu, "Европейская правда"

Детали: Нападавшие, которых называют членами Революционной народно-освободительной партии (DHKP/C), открыли огонь по охранникам перед въездом в суд.

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В результате инцидента двое нападавших, мужчина и женщина, погибли, и шесть человек получили ранения, из которых трое – правоохранителей.

Третьего нападавшего, который получил ранения, поймали вскоре после того.

На место происшествия приезжал главный прокурор Стамбула, а министр внутренних дел в своем комментарии относительно инцидента поблагодарил правоохранителей за работу и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в конце января в воскресенье произошел теракт в одной из церквей Стамбула с гибелью одного человека, после того задержали десятки человек. Ответственность за нападение взяло на себя ИГИЛ.

Темы: Турциятеракт
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