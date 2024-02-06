За 2 года в Украине лишили спортивных званий 7 тренеров и 37 спортсменов

В Украине семерых тренеров и 37 спортсменов лишили 54 спортивных званий в 2022-2023 годах в связи с пожизненной спортивной дисквалификацией.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта

Детали: По данным Минспорта, в 2022 году в Украине присвоено 1 322 спортивных звания и в 2023 году - 2 333 спортивных звания.

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В то же время в связи с пожизненной спортивной дисквалификацией в 2022 году один спортсмен и один тренер были лишены спортивных званий:

Виталий Невеселый ("Мастер спорта", бокс) и Владимир Ненашев ("Заслуженный тренер", бокс).

В 2023 году 28 званий "Мастер спорта" было лишено 26 спортсменов:

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Егор Бабак (гиревой спорт), Александр Баландин (армспорт), Артур Биланы (рыболовный спорт), Дмитрий Гапоненко (подводный спорт), Дмитрий Глек (пауэрлифтинг), Евгений Гоенко (спортивное ориентирование); Роман Дзюба (пауэрлифтинг), Анатолий Егиазарян (казацкий поединок и панкратион), Александр Еременко (каратэ), Сергей Каспер (пулевая стрельба), Максим Киенко (мотоциклетный спорт), Никита Крылов (боевое самбо и каратэ), Александр Нагребельный (академическая гребля), Лилия Панюкова (армспорт), Денис Парфенов (спортивные танцы), Андрей Рыбницкий (гандбол), Алексей Сидоренко (пулевая стрельба), Орест Слава (шашки), Ольга Суковицына (пулевая стрельба), Дмитрий Хассай (культуризм), Наталья Чернышева (пулевая стрельба), Андрей Шакура (регби), Сергей Шепитько (армспорт), Юрий Шумилов (велосипедный спорт), Владислав Щепоткин (пулевая стрельба) и Сергей Янчий (регби).

Также 14 спортсменов лишены звания "Мастер спорта международного класса":

Егор Бабак (гиревой спорт), Александр Баландин (армспорт), Дмитрий Гапоненко (подводный спорт), Александр Еременко (каратэ), Мария Капитаненко (пулевая стрельба), Сергей Каспер (пулевая стрельба), Виталий Мироненко (кикбоксинг), Владимир Мищенко (панкратион), Денис Парфенов (спортивные танцы), Владислав Прянишников (пулевая стрельба), Никита Радионов (французский бокс), Виктор Савченко (кикбоксинг), Наталья Чернышева (пулевая стрельба) и Владислав Щепоткин (пулевая стрельба).

Кроме того, еще четыре спортсмена лишены звания "Заслуженный мастер спорта":

Артур Айвазян (пулевая стрельба), Артем Иванов (тяжелая атлетика), Дмитрий Невенченко (футбол с недостатками слуха) и Артем Удачин (тяжелая атлетика).

Среди прочего, в 2023 году шести званий "Заслуженный тренер" лишены:

Владимир Дворцов (бокс), Михаил Заргарян (тяжелая атлетика), Богдан Клименко (пулевая стрельба), Анатолий Нафанец (тяжелая атлетика), Эдуард Нафанец (тяжелая атлетика) и Игорь Трофимов (пулевая стрельба).