Дело о госизмене экс-нардепа Кузьмина пошло в суд

Сотрудники Государственного бюро расследований закончили досудебное расследование в отношении государственной измены бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Рената Кузьмина, обвинительный акт направлен в суд.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Детали: В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

Реклама:

В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер.

Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного воздействия для вреда суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

Своими действиями бывший народный избранник оказывал представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.