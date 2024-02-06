От обстрела в Токаревке на Херсонщине погиб мужчина, еще двое пострадали
Вторник, 6 февраля 2024, 16:32
В результате утреннего обстрела села Токаревка в Херсонской области один человек погиб, еще двое пострадали.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Сначала сообщалось, что из-за российского обстрела Токаревки утром пострадали двое местных жителей: 60-летний мужчина и 74-летняя женщина попали под вражеский удар вблизи магазина. Их доставили в больницу.
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Однако после обеда стало известно о погибшем в результате этого обстрела. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 49 лет.
Другие двое раненых остаются в больнице.