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От обстрела в Токаревке на Херсонщине погиб мужчина, еще двое пострадали

Елена РощинаВторник, 6 февраля 2024, 16:32
От обстрела в Токаревке на Херсонщине погиб мужчина, еще двое пострадали
Российский солдат, иллюстративное фото РИА Новости

В результате утреннего обстрела села Токаревка в Херсонской области один человек погиб, еще двое пострадали. 

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Сначала сообщалось, что из-за российского обстрела Токаревки утром пострадали двое местных жителей: 60-летний мужчина и 74-летняя женщина попали под вражеский удар вблизи магазина. Их доставили в больницу.

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Однако после обеда стало известно о погибшем в результате этого обстрела. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 49 лет.

Другие двое раненых остаются в больнице.

Темы: Херсонская областьобстрелжертвывойна
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